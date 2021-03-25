Несостоявшееся государство Армении и перспективы

Тридцать лет новейшей истории Армении - это хроника failed state, несостоявшегося государства. Агрессия против Азербайджана, изоляция и бездарная политика руководства страны привели Ереван к полному краху. Последним гвоздем в крышку гроба армянской государственности стал разгром, который Армении устроил Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Как это ни парадоксально, но оглушительная победа Баку в войне за Карабах - это еще и последний шанс на нормальную жизнь для Армении.



Острый политический кризис на фоне недавнего военного поражения, усугубленный глубоким расколом армянского общества, ещё не завершившейся пандемией COVID-19 и экономической рецессией, - всё это более, чем серьёзно. Вопрос уже не в том, удержится ли у власти Никол Пашинян, как сложатся отношения между гражданскими властями и военной верхушкой - вопрос стоит о будущем армянской государственности, и стоит он более драматически, чем когда-либо прежде за все тридцать лет армянской "независимости".

Социальная апатия - это то, как лучше всего можно было бы охарактеризовать армянское общество сейчас. На волне нищеты и усталости от режима "карабахских" армяне поддержали Никола Пашиняна, привели его к власти - и ничего чудесного для них не произошло. Больше того, случились пандемия и провальная для Еревана война с Азербайджаном, что только усугубило кризис в армянской политике и даже национальном сознании. Ни Пашинян, ни армянская оппозиция (а это и бывшие во власти, и новые недовольные) неспособны получить абсолютную поддержку избирателей, в первую очередь из-за пессимизма и разочарования ВСЕМИ. Именно поэтому в Армении сейчас появились неожиданные надежды то на формального президента Армена Саргсяна, то на спавший в войну, но проснувшийся через почти полгода Генштаб. Еще какое-то время - и армяне будут готовы даже за инопланетян проголосовать, лишь бы их этот кошмар закончился.

Генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что с точки зрения традиционной Realpolitik, Армения обречена: "У страны с населением около трёх миллионов человек и с территорией меньше Московской области нет ни значительных запасов нефти и газа, как у соседнего Азербайджана, ни плодородных почв, которыми богата соседняя Грузия". Кортунов называет геополитическое положение Армении удручающим и подчеркивает, что "возвращение в эпоху "до Пашиняна" означало бы, что Армения должна свыкнуться с ролью смиренного просителя, год за годом обивающего пороги в далёких кремлёвских кабинетах".

Есть ли выход из этого глубокого тупика? Есть, и как это ни странно, дело не в политике, экономике или любой власти в Армении. Армения и армянское общество стоят перед экзистенциально важной для них задачей поиска новой, и что самое главное, здоровой национальной идеей. У них уже была одна - идея вражды с Азербайджаном, оккупации и войны. Чем все закончилось, весь мир увидел осенью прошлого года. Нет больше ни идеи, ни Карабаха, ни каких-то связанных с этой идеологией перспектив.



И те силы, что сейчас призывают в Ереване к неким реваншам, попыткам "собраться, возродиться и снова воевать" - либо глупцы, либо самоубийцы. Единственный реальный путь для армян сейчас - это сложный, где-то болезненный, но эффективный и перспективный путь налаживания отношений с соседями. С Азербайджаном и Турцией в первую очередь. Это единственный реальный способ покончить с кризисом, нищетой и безысходностью.

Национальная идея, которой армяне жили последние десятилетия, привела их к полному краху. Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым восстановил свою территориальную целостность, отправив карабахский конфликт на свалку истории. Вместе с конфликтом на свалке оказались и армянская национальная идея, а вместе с ней - и вся по сути армянская государственность. Но в то же время именно Президенту Ильхаму Алиеву армяне должны быть благодарны за последний шанс, который он им дал.



Ведь именно благодаря разрешению карабахского конфликта, именно благодаря этому болезненному, но необходимому уроку от азербайджанского лидера в армянском обществе произошло, что называется, обнуление. Второй такой возможности Еревану не подарит больше никто. Если у армян, откровенно говоря, хватит мозгов и совести начать с чистого листа - то уже через несколько лет можно будет говорить о реальных перспективах, которые появятся и у Армении, и у армян. Если же не хватит - то армяне окончательно закопают собственную государственность.



Президент Ильхам Алиев, можно сказать, дал Армении последний шанс на спасение. И теперь спасение утопающего зависит только от него самого.

Э.Ибрагимов