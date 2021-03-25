https://news.day.az/politics/1328235.html В Ходжавенде обнаружен оставленный армянами ЗРК «Игла»
В Ходжавенде обнаружен оставленный армянами ЗРК «Игла»
Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе очередных таких мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции, на оставленных противником боевых позициях на территории Ходжавендского района были обнаружены и вывезены 1 зенитно-ракетный комплекс "Игла", 1 противотанковый гранатомет "Муха", 1 пулемет, 1 автомат, 6 ручных гранат, 64 снарядов, 19 магазинов и 1100 патронов различного калибра.
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