В Ходжавенде обнаружен оставленный армянами ЗРК «Игла»

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе очередных таких мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции, на оставленных противником боевых позициях на территории Ходжавендского района были обнаружены и вывезены 1 зенитно-ракетный комплекс "Игла", 1 противотанковый гранатомет "Муха", 1 пулемет, 1 автомат, 6 ручных гранат, 64 снарядов, 19 магазинов и 1100 патронов различного калибра.