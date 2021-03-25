https://news.day.az/politics/1328252.html О проблеме минной угрозы на освобожденных территориях Азербайджана - ВИДЕО
О проблеме минной угрозы на освобожденных территориях Азербайджана - ВИДЕО
Институты гражданского общества обратились к международным структурам в связи с вопросом о требовании передачи карт минных полей на азербайджанских территориях, заминированных армянскими вооруженными соединениями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении содержится призыв к тому, чтобы ООН и международные структуры не оставались безучастными в вопросе незаконных действий армянской стороны.
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