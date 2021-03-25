Азербайджанские НПО обратились в международные структуры для запроса от Армении карт заминированных территорий

Президент Международного Фонда Евразия Пресс Умуд Мирзаев, председатель Общественного объединения Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане Рей Керимоглу, председатель Общественного Объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафис Сефиханов, председатель неправительственной гуманитарной организации "Даяг" Шахин Ибрагимов, председатель Общественного объединения "Помощь в решении социально-экономических проблем жертв мин" Мамедгасан Гасанов обратились к международным структурам с просьбой потребовать у Армении карты территорий Азербайджана, заминированных армянскими военными формированиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авторы обращения призвали ООН и международные структуры не оставаться равнодушными к незаконным действиям армянских воинских формирований, которые массово загрязняют минами и опасными боеприпасами освобожденные от оккупации азербайджанские территории.

Было отмечено, что некоторые международные структуры не интересуются судьбами 3171 военнослужащего, 719 гражданских лиц, пропавших без вести с азербайджанской стороны во время Первой Карабахской войны, закрывают глаза на последствия агрессии противника - разрушенные населенные пункты, объекты культуры, социальной инфраструктуры.

Оккупанту не предъявляются обвинения в связи с использованием запрещенных кассетных бомб и химических боеприпасов в ходе последних боевых действий против гражданских лиц, проживающих в Гяндже, Барде, Тертере и других городах и районах. В конце заявления содержится призыв проявлять реакцию на необоснованные и провокационные действия армянской стороны по разжиганию конфликта, вражды, не оставаться безучастными в вопросе предоставления Азербайджану карт заминированных армянскими военными формированиями территорий.