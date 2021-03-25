Очередная группа пиротехников МЧС России прибыла в Азербайджан 24 марта для участия в операциях по разминированию освобожденных территорий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, эта группа из 25 опытных специалистов заменит другую группу, которая вернется в Россию после завершения трехмесячной деятельности. В международном аэропорту Гянджи российских пиротехников встретил начальник Карабахского регионального центра МЧС Азербайджана полковник Мирали Фейзиев.

Отметим, что группа пиротехников МЧС России совместно с силами МЧС Азербайджана проводит операцию по разминированию освобожденных азербайджанских территорий.