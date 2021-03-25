https://news.day.az/politics/1328297.html Попытки изменить религиозно-культурную идентичность оккупированных земель незаконны - Хикмет Гаджиев
Попытки изменить религиозно-культурную идентичность оккупированных земель незаконны - Хикмет Гаджиев
В 2017 году на основании обращения Азербайджана сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили незаконно построенную часовню в Джебраиле.
Об этом, как передает Day.Az, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в Twitter.
"Они пришли к выводу, что эта часовня построена на территории военного комплекса для солдат. Любые попытки изменить религиозно-культурную идентичность оккупированных земель незаконны", - добавил Х.Гаджиев.
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