В прошлом году поступательно развивалось стратегическое партнерство с Азербайджаном

"В 2020 году поступательно развивалось стратегическое партнерство с Азербайджаном".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в обзоре внешнеполитической деятельности МИД России в 2020 году.

Отмечено, что продолжались активные контакты на высшем уровне, по правительственной и парламентской линиям: "Сохранялась устойчивая динамика торгово-экономического сотрудничества. По сравнению с 2019 г. товарооборот снизился на 8,9% и составил 2,8 млрд долларов. Реализовался План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2024 г. -шесть "дорожных карт" по торговле, транспортной инфраструктуре, наукоемким производствам, инновационному и цифровому развитию, туризму".

"Тесно взаимодействовали с Азербайджаном по коронавирусной проблематике, оказывали помощь в борьбе с пандемией. Прорабатывался вопрос о запуске совместного производства вакцины "Спутник V", - отмечается в обзоре, опубликованном МИД России.