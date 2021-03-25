МИД России выступило с заявлением по Карабаху

"Стабилизация ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих районах позволила осуществить запуск работы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в обзоре внешнеполитической деятельности МИД России в 2020 году.

Отмечено, что 9 ноября (10 ноября по бакинскому времени) лидерами Азербайджана, России и Армении было принято Заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта: "Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент, создан Международный центр гуманитарного реагирования. В результате ситуация в Нагорном Карабахе и прилегающих районах стабилизировалась, что позволило осуществить запуск работы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Россия принимала участие в продвижении процесса политического урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ".