Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту и вице-президенту ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Халифе бин Зайеду аль-Нахйану и вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, эмиру Дубая Шейху Мохаммеду бин Рашиду аль-Мактуму.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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