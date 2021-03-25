Дойдет и до жонглирования унитазами: Армения подсчитывает потери

Сейчас об этом можно вспоминать только со смехом. Один из авторитетнейших журналов "Time" как-то назвал Армению "Кавказским тигром". Авторы статьи, находясь под воздействием армянского коньяка или по иной неизвестной причине, оказались впечатлены экономическими результатами РА в 2019 году. Прекрасно помню, как радовался по этому поводу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

И не он один. Какие только прогнозы мы не слышали от армянских экономистов и политиков за последние годы! Сравнения велись с Сингапуром, с Грузией периода президентства Михаила Саакашвили, а порой замахивались аж на Германию. Мол, в трудолюбии и образованности граждане РА ничем немцам не уступают, а значит скоро заживут также хорошо.

Любые попытки указать на бредовость такого рода сравнений, любые указания на самоизоляцию, демографические проблемы РА, на несоответствие амбиций и возможностей самой маленькой страны региона с самой маленькой же экономикой на Южном Кавказе, наталкивались на высокопарные умозаключения со стороны армянских экспертов не первой свежести.

Да что там Армения! На полном серьезе велись рассуждения о том, что экономика никем непризнанной "НКР" растет быстрее армянской и азербайджанской. Без всякого стеснения говорилось о том, что ВВП на оккупированных РА территориях Азербайджана едва ли не самый высокий на постсоветском пространстве и выше, чем в нашей стране. О том, что половину бюджета никем непризнанной "НКР" пополняла Армения, старались не говорить.

Зачем? Такая красивая фантазия получалась! И, главное, находились те, кто в нее реально верил. Еще немного и представители официального Еревана заявили бы о том, что ведущие экономисты мира обязаны приехать в РА, как минимум, и в так называемый "НКР", как максимум, дабы поучиться у "революционеров" и сепаратистов, как реформы нужно делать. Или, используя терминологию журнала "Time", чтобы посмотреть на "южнокавказских тигров".

Не знаю, что сейчас чувствуют авторы той глупости, что каким-то образом была опубликована во влиятельном журнале, но сейчас о "тиграх" в РА никто не вспоминает. Потому, что все вернулось на круги своя. Азербайджан освободил свои, находившиеся почти три десятка лет под оккупацией, земли. А Армения не только вынуждена была подписать капитуляцию, но и укрепить свои позиции в качестве главного лузера Южного Кавказа.

Перефразируя Жванецкого, если раньше там искали повод воровать с прибылей, то ныне пытаются понять, как бы воровать с убытков. Их масштабы разными экспертами оцениваются по разному- в диапазоне от "проще повеситься" до "надо соглашаться на все предложения Азербайджана". Какой-то, согласитесь, совсем уж ручной "тигр" получился. Больше на бездомного котенка, что по дворам лазает в поисках пищи, похожий.

В общем, углубились армянские эксперты в подсчеты ущерба от поражения в 44-дневной войне. Потеря ряда территорий Карабаха привела и к потере 100 тысяч тонн зерна, порядка 1300 га садов граната, около 300 га королька, огромные территории с виноградниками, около 250 га лука. В общей сложности, было потеряно около 3000 га обрабатываемой земли. Такие цифры назвал председатель Аграрно-крестьянского союза Армении Грач Берберян.

В пересчете же на финансы, по оценкам эксперта, если исходить из объемов оптового рынка, потеряно свыше 100 млн драмов. В данном случае, как отметил Берберян, речь шла о ежегодной прибыли, которой больше нет. Не знаю, смахнул ли после этих слов скупую слезу этот самый армянский Грач или кто-то из его слушавших.

Оставим также в стороне и без особых комментариев то, что "потерянными" он называет освобожденные от оккупации азербайджанские земли. Куда важнее то, что в РА, которая собиралась совершать "тигриные" прыжки в экономике, теперь подсчитывают недосдачу лука, королька. Еще немного, и армянские экономисты будут жонглировать унитазами, которые в первую очередь уносили оккупанты, покидая освобожденные нашей армией территории Азербайджана. Не удивлюсь появлению статистики о том, сколько унитазов ныне приходится на душу населения в РА и рассуждения о том, можно ли рассматривать их экспорт, в качестве основной статьи армянского бюджета. Впрочем, а зачем вообще мифическому "тигру" унитаз? Он и под дерево сходить может. Во всех смыслах слова.

Акпер Гасанов