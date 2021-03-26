https://news.day.az/politics/1328349.html Армения должна извиниться перед азербайджанским народом - Хикмет Гаджиев
Армения должна извиниться перед азербайджанским народом - Хикмет Гаджиев
Армения не имеет морального права предъявлять какие-либо претензии Азербайджану после совершения невообразимого вандализма против наследия и собственности азербайджанского народа на захваченных териториях. Армения подобно странам-оккупантам Второй мировой войны, должна извиниться перед азербайджанским народом и взять на себя ответственность".
Об этом говорится в публикации в Twitter помощника Президента Азербайджана - заведующего по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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