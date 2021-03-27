Церковь, которой не было

С давних времен принято, что при военных частях, в местах дислокации полков и армий устраиваются временные часовни и молельные комнаты для удовлетворения духовных потребностей солдат. Если объект называется "полковая церковь", то это вовсе не значит, что построен храм, который неприкасаем после передислокации полка или после его разгрома в боевых действиях. Эти постройки уходят вместе с построившими их.

Иногда делаются исключения - в тех случаях, когда храмы не являются напоминанием о кровавой оккупации, этнических чистках и народном горе. Так, например, в Баку сохранилась церковь в бывших Сальянских казармах, построенная для расквартированных там частей царской армии. Этот небольшой и удивительный по своей архитектуре храм несколько лет назад был отреставрирован на средства азербайджанца, передан Русской православной церкви и теперь служит Кафедральным собором. Или же возьмем православную церковь в Шуше. Она тоже служила полковой церковью для русских солдат. Азербайджанцы сохранили ее, а вандализму она подверглась только после оккупации Шуши - была изуродована и превращена в армянскую..

Напоминаем мы обо всем этом потому, что на днях ВВС поведал миру об "исчезнувшей армянской церкви" в Джебраиле. Такой ангажированности и необъективности невозможно не возмутиться.

Первый вопрос, который возникает после прочтения материала - позвольте, а откуда в Джебраиле могла взяться армянская церковь? В этом районе никогда не жили армяне, они не поселились там даже после оккупации. То есть церковь является незаконным сооружением, построенным вблизи военной части для нужд оккупантов, а это уже все меняет.

Несколько лет назад армянские СМИ сообщили о строительстве этой церкви в Джебраиле. Как видно из репортажа ВВС, это небольшая по размерам времянка, но расположенная на доминирующей над местностью высоте. Времянка даже получила длинное и труднопроизносимое название "Зоравар Сурб Аствацацин". Видимо, планировали задержаться тут надолго, если не навсегда. Азербайджан уже тогда высказал свой протест, указав, что строительство культовых сооружений на оккупированных территориях противоречит положениям международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

По требованию Азербайджана сопредседатели Минской группы ОБСЕ занялись этим вопросом. Проведя мониторинг, они подтвердили, что строительство ведется незаконно. Кроме того, было указано, что объект является НЕ ЦЕРКОВЬЮ, а всего лишь местом отправления религиозных нужд для солдат.

Но мало ли что там сказало ОБСЕ - армянская сторона никогда особо к международному праву не прислушивалась.

Однако не стоило надеяться, что времянка, в которой справляли духовную нужду оккупанты, сохранится после освобождения Джебраила. По той истерике, которую устроили в эти дни - после появления репортажа ВВС - армянские СМИ, видно, что в Армении как раз ожидали этого и приготовились разыграть эту карту против Азербайджана. МИД Армении, ухватившись за новость британского ресурса, устроил истерику о "культурном геноциде". Генпрокуратура возбудила какое-то уголовное дело против Азербайджана. Интересно, что построенная три года назад времянка для военных уже представляется в числе "армянских исторических памятников, предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность". Нашим соседям наглости всегда было не занимать и в таком развитии ситуации нет ничего удивительного, тем более, когда такой авторитет, как ВВС, подбрасывает пищу.

Британского корреспондента, в числе других журналистов приглашенного посетить освобожденные территории, судя по репортажу, мало интересовал сам Джебраил. Главной его целью было зафиксировать отсутствие церкви, что он и сделал, тыкая в свой телефон, где имелись фото и локация. Этот момент был вынесен в заголовок репортажа, хотя правильнее было бы акцентировать внимание на том кошмаре, который ему пришлось наблюдать в уничтоженном Джебраиле. Видимо, журналиста не впечатлил тот факт, что часовня-новодел поставлена среди руин азербайджанского города, полностью и целенаправленно уничтоженного армянами за годы оккупации. Мы уже не говорим об имевших место здесь жестоких этнических чистках. Превращенный в руины Джебраил, горе людей - все показано, как говорится, по-быстрому, просто, чтобы отдать дань уважения пригласившей стороне. Зато в репортаже совершенно неуместно вдруг объявляется глава МИД Армении Ара Айвазян...

Но вернемся к генпрокуратуре Армении, которой, как видно, больше нечем заняться. Там явно не ведают, что творят и во что втягивают Армению. Армянская ГП возбудила уголовное дело против Азербайджана? Ну очень страшно. И очень смешно. Это булавочные уколы против той кувалды, которая скоро обрушится на голову Еревана. Против агрессора собрано и продолжают собираться факты, способные уничтожить Армению как единицу международного права. Азербайджанская сторона ведет работу методично, без резких движений, подкрепляя каждый свой шаг международными законами, а не эмоциональной болтовней. Сотни мировых СМИ, дипломаты десятков государств зафиксировали факт тотальных разрушений и варварского вандализма на освобожденных от армянской оккупации территориях. Эти преступления армян зафиксированы даже в репортаже ВВС. За годы оккупации армянскими вандалами уничтожены около сотни мечетей, в отличие от военной часовни являющихся памятниками истории и религиозной культуры. Причем, армяне не успокоились одним лишь разрушением мусульманских святынь - полуразрушеные строения использовались ими в качестве свинарников. Все это задокументировано при участии зарубежных экспертов и международных организаций. Армянской стороне не удастся спрятать все это за фактом сноса какой-то незаконно построенной времянки, уже причисленной к "культурному наследию".

За годы оккупации Армения совершила на территориях Азербайджана столько преступлений, что ей не хватит нескольких десятилетий, чтобы расплатиться за содеянное. В Ереване все еще рассчитывают на диаспору и ее деньги, надеются, что активный лоббинг не позволит решить международные тяжбы в пользу Азербайджана, что Баку "уговорят" не подавать иски, и так далее. Все надежды напрасны - иски готовятся, и готовятся очень серьезно, потому что Азербайджан знает, с кем имеет дело.

В международном прав все очень четко записано, тут не придется что-то изобретать. В курсе ли, например, генпрокуратура Армении содержания Статьи 53 Женевской конвенции? Она гласит: "Всякое уничтожение оккупирующей державой движимого или недвижимого имущества, являющегося индивидуальной или коллективной собственностью частных лиц или государства, общин, либо общественных или кооперативных организаций, которое не является абсолютно необходимым для военных операций, воспрещается". И, кстати, удаление нездорового нароста в виде "Зоравар Сурб Аствацацин" сюда никак не подпадает.

Думается, не должны подпасть под эту статью конвенции и прочие 20 незаконно построенных за годы оккупации армянских церквей, в том числе в Шуше. Поразительно - за тридцать лет оккупантами не было построено ни одного жилого здания, больницы, не создано никакой инфраструктуры, не восстановлено разрушенное в годы войны. Все эти годы армяне так и прожили в нечеловеческих условиях, зато повсюду расставлены новые церкви - целых 20 никому не нужных церквей. Для чего и для кого они? Присвоенных 128 албанских храмов вполне достаточно для обеспечения религиозных потребностей небольшого по численности армянского населения. Тем более никому не нужен этот новодел на территориях, где армяне никогда не жили или не составляли большинства. Так что вопрос "для кого" не очень правильный. Правильнее спросить, для чего все это делалось. А для того, чтобы увековечить свое присутствие на оккупированных территориях Азербайджана и обосновать его. Ведь фальсификации - это самое испытанное и успешное оружие армянской стороны, лет через десять построенные в 21-м веке церкви уже были бы облеплены "древними" хачкарами и обзавелись бы тысячелетней историей.

Кстати, хорошая новость для истериков в армянском МИДе. Разобравшись с преступлениями оккупантов на своей территории, Азербайджан подумывает переключиться на тему уничтожения исторического и культурного наследия азербайджанского народа на территории самой Армении. Так что Еревану будет очень жарко.

Лейла Таривердиева