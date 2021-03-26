Хорошо подготовленная азербайджанская армия показала войну завтрашнего дня

С началом боевых действий в Карабахе в 2020 году армянские солдаты, казалось, ожидали, что они будут вести войну, аналогичную той, которую они вели в 1994-м.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье The Forbes, посвященной блестящей победе Азербайджана во второй Карабахской войне.

Как отмечает издание, ВС Армении были полностью уничтожены хорошо подготовленной азербайджанской армией. Азербайджан был готов к завтрашней войне, а не к повторению "вчерашней".

В статье подчеркивается важная роль современных беспилотников, которые обеспечили Азербайджану превосходство над вражескими силами.

"Азербайджан использовал беспилотники Harop для разрушительного воздействия на средства ПВО Армении. Эта тактика и ее исполнение были гениальными в своей простоте. Баку преобразовал старинные советские бипланы Ан-2 в дистанционно управляемые ложные цели, которые поднялись в небо и заставили армянские С-300 активировать радары, что позволило находящимся на вооружении ВС Азербайджана Harop обнаружить и уничтожать эти важные цели с высокой точностью и эффективностью", - равссказывает Forbes.

Forbes напомнило, что во время войны Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что TB2 турецкого производства уничтожили армянскую военную технику на 1 млрд долларов.

"Это не преувеличение, поскольку, по сообщениям, было уничтожено около 240 армянских танков. Может потребоваться несколько лет ретроспективного анализа, чтобы окончательно определить, что Азербайджан, возможно, был одним из первых, кто продемонстрировал, как в XXI веке небольшие страны могут все чаще развертывать такие передовые системы вооружений, чтобы решительно преобладать над другими равными или даже над более сильными противниками... Как бы то ни было, в конечном итоге Азербайджан наглядно продемонстрировал, что нельзя недооценивать малые страны в современных войнах", - заключает издание.