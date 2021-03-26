Джейхун Байрамов и Сергей Лавров встретятся в Москве

В Москве планируется встреча министров иностранных дел России и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, встреча пройдет в рамках заседания министров иностранных дел государств СНГ, которая состоится 2 апреля в Москве.

М.Захарова отметила, что в рамках заседания глав МИД государств СНГ министр иностранных дел России планирует провести встречи с азербайджанским и армянским коллегами.