https://news.day.az/politics/1328431.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров встретятся в Москве
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров встретятся в Москве
В Москве планируется встреча министров иностранных дел России и Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, встреча пройдет в рамках заседания министров иностранных дел государств СНГ, которая состоится 2 апреля в Москве.
М.Захарова отметила, что в рамках заседания глав МИД государств СНГ министр иностранных дел России планирует провести встречи с азербайджанским и армянским коллегами.
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