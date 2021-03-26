МИД Азербайджана ответил на необоснованные заявления Армении о совершении «культурных преступлений»

25 марта 2021 года в эфире BBC News было озвучено утверждение о так называемом "исчезновении армянской церкви" в азербайджанском городе Джебраиле. Азербайджан серьезно относится к таким обвинениям, но решительно отвергает утверждения Национальной комиссии Армении по делам ЮНЕСКО о совершении какого-либо "культурного преступления".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ответе МИД Азербайджана на необоснованные заявления Армении о совершении "культурных преступлений" на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

"Азербайджанская Республика неоднократно подтверждала свою приверженность защите культуры и религиозного разнообразия, и эта позиция остается неизменной.

Так называемое "исчезновение" следует рассматривать в определенном контексте. Данная часовня была незаконно построена во время почти 30-летней оккупации Арменией земель, являющихся международно признанными территориями Азербайджана, которые до оккупации в 1993 году были населены исключительно этническими азербайджанцами."

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