Проводится диалог с ЮНЕСКО для отправки миссии на деоккупированные территории

"Азербайджан является самой заинтересованной стороной в отправке на освобожденные от оккупации территории страны независимой и всесторонней международной миссии для задокументирования разрушений, совершенных на этих территориях".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы Министерства иностранных дел.

В комментарии отмечено, что в этом плане проводится конструктивный диалог с ЮНЕСКО: "Надеемся, что эта миссия будет осуществлена в ближайшее время. Азербайджанская Республика сохраняет приверженность своим международным обязательствам по охране и сохранению исторического, культурного и религиозного наследия на деоккупированных территориях".