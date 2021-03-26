https://news.day.az/politics/1328464.html Военнослужащие, уничтожившие армянские танки, делятся своим опытом - ФОТО - ВИДЕО
Военнослужащие, уничтожившие армянские танки, делятся своим опытом - ФОТО - ВИДЕО
Расчеты противотанковых подразделений Отдельной общевойсковой армии, участвовавшей в Отечественной войне, в ходе боев успешно выполнили задачи по уничтожению вражеской техники.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на специализированных сборах противотанковых подразделений Отдельной общевойсковой армии изучается опыт расчетов, участвовавших в Отечественной войне и выполняются практические стрельбы.
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