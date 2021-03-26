Военнослужащие, уничтожившие армянские танки, делятся своим опытом

Расчеты противотанковых подразделений Отдельной общевойсковой армии, участвовавшей в Отечественной войне, в ходе боев успешно выполнили задачи по уничтожению вражеской техники.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на специализированных сборах противотанковых подразделений Отдельной общевойсковой армии изучается опыт расчетов, участвовавших в Отечественной войне и выполняются практические стрельбы.