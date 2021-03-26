Военнослужащие навестили семьи шехидов

В праздничные дни военнослужащие Азербайджанской Армии посетили могилы шехидов Отечественной войны и встретились с их семьями, сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

В ходе встреч военнослужащие поинтересовались нуждами семей, вручили им праздничные подарки и гостинцы.