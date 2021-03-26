https://news.day.az/politics/1328492.html Военнослужащие навестили семьи шехидов - ФОТО
Военнослужащие навестили семьи шехидов - ФОТО
В праздничные дни военнослужащие Азербайджанской Армии посетили могилы шехидов Отечественной войны и встретились с их семьями, сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
В ходе встреч военнослужащие поинтересовались нуждами семей, вручили им праздничные подарки и гостинцы.
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