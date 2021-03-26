https://news.day.az/politics/1328531.html Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в сообщении турецкого Министерства национальной обороны в Twitter.
"Под руководством Контртеррористического учебно-тренировочного центра для наших братьев - военнослужащих героической азербайджанской армии были проведены учения по борьбе с террористами и десантно-штурмовой операции", - говорится в сообщении.
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