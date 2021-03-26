Несправедливый подход подрывает доверие к COVAX

С начала пандемии COVID-19 в прошлом году Азербайджан стал одной из первых стран, мобилизовавших глобальные усилия для борьбы с пандемией, и выступил с рядом ценных инициатив в этом направлении. Так, по инициативе Президента Азербайджана 3-4 декабря 2020 года успешно прошла специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств по теме борьбы с пандемией, которая внесла большой вклад в скоординированную совместную деятельность международного сообщества. В то же время Азербайджан был одной из первых стран, присоединившихся и поддержавших международную инициативу COVAX по справедливому распределению и доступности вакцин. Принятая по инициативе Азербайджана в Совете ООН по правам человека резолюция выражает поддержку международным инициативам по продвижению справедливого распределения вакцин, включая инициативу COVAX, и призывает все государства устранить ненужные барьеры для экспорта вакцин в другие страны.

Об этом сказала Trend член Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тамам Джафарова.

Депутат особо подчеркнула, что в текущем процессе наблюдаются проблемы со справедливым распределением вакцин: "На пресс-конференции, проведенной Президентом Азербайджана 26 февраля для представителей местных и зарубежных СМИ в очередной раз был затронут вопрос распространения вакцин между странами не на принципах справедливости и доступности.

Джафарова отметила, что несмотря на все эти инициативы, на успехи в борьбе с пандемией, похоже, что к нашей стране применяются двойные стандарты в таких важных вопросах здравоохранения, как вакцины: "Так, несмотря на то, что Азербайджан был одной из первых стран, присоединившихся и поддержавших инициативу COVAX, возникли определенные проблемы с поставкой вакцин в Азербайджан со стороны COVAX. COVAX сообщал азербайджанской стороне, что вакцины будут доставлены в нашу страну в заранее согласованном порядке. Однако, несмотря на то, что прошло определенное время, COVAX до сих пор не предоставил вакцины Азербайджану. А в последние дни COVAX проинформировал Азербайджан, что будет предоставлено меньше вакцин, чем обещано, и даже сроки их доставки неизвестны.

Конечно, такой подход несерьезен и, как следствие, подрывает доверие к COVAX. При этом правительство Азербайджана, несмотря на первоначальные обещания COVAX, застраховало свою работу и обеспечило своевременную поставку необходимого количества качественных вакцин из Китая. Азербайджанское государство приняло столько превентивных мер в связи с пандемией, и сделало все настолько своевременно, что несправедливость COVAX не повлечет за собой больших последствий для Азербайджана. Уже около полумиллиона наших граждан вакцинированы, и этот процесс успешно продолжается. Азербайджан был страной, которая начала первую кампанию вакцинации в нашем регионе. Таким образом, мобилизация всех ресурсов Азербайджаном для своевременной поставки вакцин является ярким примером высокого уровня заботы нашей страны о своих гражданах".