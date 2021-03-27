Истерия в Армении: много шума из ничего

Армянская пропаганда развернула новый этап холодной войны против Азербайджана, подняв вселенский шум в отношении якобы разрушений армянских культурных памятников на освобождённых азербайджанских территориях.

Вся эта грязная компания несомненно связана с предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Армении, намеченными на 20 июня 2021 года.

Как представители нынешних армянских властей, так и армянская оппозиция надеется этим шумом из ничего привлечь на свою сторону избирателей, попробовав возбудить снова у простого народа радикальные настроения и стремления к реваншу, которые порядком поутихли после сокрушительного поражения во Второй Карабахской войне.

На этот раз армянская пропаганда играет на религиозных чувствах народа и пытается добиться своими действиями привлечь внимание других стран и международных организаций, играя на теме христианской солидарности.

Поводом к развязанной истерии послужила информация журналистов канала BBC из освобождённого Джебраильского района Азербайджана о том, что на территории бывшей армянской военной базы "была разобрана часовня армянской церкви". Эта тема была подхвачена армянскими средствами массовой информации и сразу же была многократно тиражирована всеми симпатизирующими им зарубежными масс медиа.

На помощь армянской пропаганде немедленно бросились "друзья" из-за рубежа, которые всегда ищут любой мало-мальски повод покритиковать Азербайджан и Турцию.

Не став вдаваться в подробности, как всегда журналисты BBC, желая на "жаренной" теме поднять свой рейтинг и, в очередной раз используя принцип двойных стандартов, сыграли свою не совсем честную игру.

Для того, чтобы понять что же на самом деле произошло, необходимо взглянуть на истинные причины произошедшего.

Джебраильский район Азербайджана, который был освобождён в ходе тяжёлых боёв, никогда не входил в состав бывшей НКАО. Население района всегда почти на 100% было азербайджанским, никогда на территории района до оккупации не было никаких армянских церквей или других культовых сооружений.

Часовня, о которой идёт речь, была сооружена после армянской оккупации на территории воинской части в 2017 году. МИД Азербайджана устами тогдашнего пресс-секретаря МИД Хикмет Гаджиева ещё тогда протестовал против строительства этой часовни и призывал сопредседателей Минской группы ОБСЕ положить конец этому незаконному строительству.

К сожалению должной реакции как на это, так и на другие аналогичные действия оккупационных армянских властей дано не было.

После освобождения оккупированных азербайджанский территорий естественно стал вопрос о том, что же делать с незаконно возведёнными армянскими памятниками и объектами культа, которые не только являются символами бывшей оккупации, но и затрагивают национальные чувства азербайджанского народа.

Прежде всего следует отметить, что Азербайджан всегда с уважением относился ко всем мировым религиям, и свидетельством этого является то, что Азербайджанское государство не только охраняет все религиозные и культурные памятники, но и выделяет значительные средства для поддержки православной, католической, лютеранской, удинской и иудейской общин, выделяя средства на ремонт христианских храмов и еврейских синагог.

Что же касается воя армянской пропаганды и их союзников в отношении армянской григорианской церкви, то в центре Баку стоит армянская церковь Святого Григория Просветителя, которую не только охраняет государство, но и реставрирована за счёт правительства Азербайджана.

Всяческие попытки необоснованных обвинений в адрес Азербайджана относительно враждебного отношения к армянской церкви абсолютно безосновательны.

Что же касается незаконно возведённых памятников армянским завоевателям и объектам религиозного культа на освобождённых территориях, то соответственно они подлежат демонтажу.

Если армянской стороне они нужны, то при обращении армянской стороны, азербайджанские власти могут рассмотреть вопрос об их передаче.

Политика Азербайджана в корне отличается от армянской политики выжженной земли. Оккупировав 20% азербайджанской территории в ходе первой Карабахской войны, Армения полностью уничтожила и разорила большинство памятников культуры и мечетей на оккупированных территориях.

Сохранив лишь мечеть в Агдаме как наблюдательный военный пункт и мечеть в Шуше в пропагандистских целях, армянская сторона пыталась показать себя "образцом толерантности", но в тоже время разрушила тысячи азербайджанских культурных памятников и сотни мечетей, а некоторые из них просто превратила в свинарники, самое большое святотатство по мусульманской религии, в чем могли убедиться в ходе посещения освобождённых территорий представители дипломатического корпуса и зарубежных масс медиа.

То что BBC, который любит изображать себя как самый "объективный" телеканал в мире, поднял эту тему говорит о том, что журналисты канала ещё не оправились от урока, данного им Президентом Ильхамом Алиевым в ходе известного интервью, когда в ответ на провокационные вопросы получили конкретные ответы и были посажены на свои места.

Всяческие попытки Армении поднять шум вокруг темы памятников и объектов культа просто смешны, так как именно добрая воля азербайджанской стороны позволяет армянским паломникам посещать некоторые места поклонения на освобождённых территориях, без всяких проблем в сопровождении миротворцев.

Попытки "приватизации" армянской церковью албанских церквей давно известна. Ведь именно по настоянию армянской апостольской церкви, в 1830 году Албанская церковь решением властей Российской Империи была подчинена армянской церкви, албанский каталикосат был ликвидирован и подчинён Эчмиадзину, то есть армянскому католикосу.

С этого момента началась арменизация потомков древних кавказских албанцев - удин, которым насильно меняли имена и фамилии, а в церквях и монастырях албанские надписи на армянские.

Так что вопрос о принадлежности древних албанских культовых зданий (церквей и монастырей) является абсолютно ясным, и заявления армянской стороны о том, что передача их удинской христианской общине незаконны полностью несостоятельны.

Весь этот поднятый шум не стоит и выеденного яйца ввиду того, что напоминает попытку утопающего схватиться за любую соломинку, лишь бы не утонуть.

Старание некоторых армянских "друзей" подняв этот вопрос привлечь внимание мировой общественности к этой очередной "проблеме" древнего "многострадального" народа есть полное проявление двойных, тройных и других стандартов.

Ведь по этой логике надо было сохранить памятники нацистским преступникам и военачальникам в городах Европы, которые были оккупированы ими, а ещё можно обвинить Испанию и Португалию в том, что после Реконкисты (освобождения Пиренейского полуострова от арабского владычества), были разрушены или перестроены многочисленные мечети и памятники арабской культуры.

Азербайджан освободил собственные международно признанные территории и не намерен терпеть там следы от оккупации, какими бы благими намерениями они бы не прикрывались.

Тем кто сегодня поддерживает армянские плачи и стоны по утраченным азербайджанским землям следует понять, что повернуть историю вспять не удастся и не следует такими провокациями попытаться давить на Азербайджан, который всегда готов дать адекватный ответ.

Никто не имеет право диктовать Азербайджану манеру поведения на своей земле, тем более учить цивилизованности, которая полностью отсутствовала у этих "учителей", когда разрушали и разоряли азербайджанские оккупированные земли при полном молчании мировой общественности.

Тогда все попытки Азербайджана привлечь внимание к незаконной оккупации, незаконному заселению переселенцами, разрушению домов, деревень и городов просто игнорировались, так что надо напомнить армянским "покровителям", находящимся на содержании у богатой диаспоры известную притчу о корове, которая должна была молчать, а не мычать.

Пярвин Мирзазаде