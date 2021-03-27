COVAX демонстрирует несерьезный подход и не выполняет обещания

Азербайджан - одна из первых стран мира, мобилизовавшая глобальные усилия в борьбе с пандемией и выступившая с рядом важных инициатив в этом направлении. По инициативе Президента Азербайджана в декабре прошлого года на уровне глав государств и правительств была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией. Не останавливаясь на этом, Азербайджан оказал гуманитарную помощь 30 странам для борьбы с пандемией коронавируса. ВОЗ неоднократно высоко оценивала эти усилия Азербайджана.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что Азербайджан поддержал все инициативы, выдвинутые для борьбы с пандемией, а также одним из первых присоединился и поддержал международную инициативу COVAX, созданную для справедливого распределения и доступности вакцин.

"В соответствии с договоренностью, COVAX должна была передать азербайджанской стороне вакцины от коронавирусной инфекции. Однако прошло много времени, но эта платформа не предоставила их Азербайджану, а в последние дни стало известно, что COVAX передаст их меньше обещанного, не назвав даже сроки поставок. Почему-то COVAX при этом передала дружественной Грузии первую партию вакцины. Это несерьезное отношение со стороны COVAX, которое подрывает отношение к этой платформе. Очевидно, что двойные стандарты применяются и в таком важном вопросе, как здравоохранение и вакцинация. Такое отношение к Азербайджану неприемлемо. COVAX применяет двойные стандарты, демонстрирует несерьезный подход и не выполняет свои обещания", - сказал Мамедов.

Несмотря на обещания COVAX, Азербайджан изначально верно и надежно выстроил свою деятельность, обеспечив доставку в страну необходимого количества доз качественной вакцины из Китая, отметил депутат.

"В Азербайджане продолжается процесс вакцинации, и вакцину уже получили более 510 тысяч человек", - сказал Мамедов.