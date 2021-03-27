COVAX как элемент современного европейского колониализма

Пандемия COVID-19 продолжает отнимать жизни людей по всему земному полушарию. Практически все население мира уже второй год вынуждено жить в ограничениях и адаптироваться к непривычному образу жизни.

Благодаря оперативной и трудоемкой работе учёных мир, казалось бы, вздохнул с облегчением. Появление вакцины от COVID-19 должно было сократить летальные исходы людей, создать коллективный иммунитет и, в конечном итоге, свести пандемию на нет. Чтобы осуществить это, требовалось немного, а именно, обеспечить справедливый доступ к вакцине.

Учитывая большое количество бедных стран, которые не могут себе позволить начать процесс вакцинации, была создана инициатива COVAX, которая подразумевала справедливое распределение вакцин среди всех стран мира.

Азербайджан также присоединился к этой инициативе. Наша страна осуществила вклад в размере $21 млн в инициативу COVAX и по праву рассчитывала на более чем 500 тыс. доз вакцины COVID-19.

Но что мы наблюдаем сейчас? Мало того, что COVAX так и не поставила оговоренное количество вакцин в нашу страну. Сегодня речь идёт о том, что вакцин будет передано меньше чем обещано. И даже дата поставок этого количества вакцин ещё не известна. И это при том, что COVAX своевременно и в нужном количестве предоставила вакцины соседним странам. Что это, если не двойные стандарты?

К сожалению, Европейский Союз, чьим детищем фактически является COVAX, превратил инициативу в политический инструмент, используя ее для реализации собственных интересов. ЕС проводит чистую дискриминацию касательно поставок вакцин. Такое избирательное отношение к другим странам напоминает элемент традиционного европейского колониализма, который до сих пор не выветрился из голов ряда евробюрократов. Жертвами "вакцинного национализма" становятся миллионы ни в чем не повинных граждан других стран, коим не посчастливилось получить долгожданное средство от COVID-19. Ясно одно - для европейских политиков жизни граждан других стран не имеют значения и разговоры об этом являются не более чем кощунством.

Что касается нашей страны, то Азербайджан, безусловно, может обойтись и без COVAX. Благо что средств, а главное желания защитить здоровье своих граждан у нашего государства есть. За два месяца с начала процесса вакцинации в Азербайджане привились более 500 тыс. человек и такими темпами к концу года количество вакцинированных граждан превысит 3 миллиона.

И опять вернёмся к COVAX. Если COVAX намерена восстановить подмоченную репутацию, то в пожарном порядке должна принести извинения Азербайджану и обеспечить нашу страну вакцинами в соответствии со своими обязательствами. Этот вопрос касается не только нашей страны, но и всего мирового сообщества, которое не имеет права оставаться равнодушным. Во всяком случае речь идёт о жизнях людей - а это главная ценность в мире.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az