Азербайджанские десантники проходят подготовку в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Facebook.

"Наши братья из героической азербайджанской армии прошли обучение альпинизму в школе и учебном центре горных десантников в Ыспарте", - говорится на странице оборонного ведомства Турции.