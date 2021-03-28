https://news.day.az/politics/1328857.html Азербайджанские десантники проходят подготовку в Турции - ФОТО
Азербайджанские десантники проходят подготовку в Турции - ФОТО
Азербайджанские десантники проходят подготовку в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Facebook.
"Наши братья из героической азербайджанской армии прошли обучение альпинизму в школе и учебном центре горных десантников в Ыспарте", - говорится на странице оборонного ведомства Турции.
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