11 тыс. армянских солдат были ранены в Карабахе

Почти 11 тыс. армянских военнослужащих были ранены в ходе войны в Нагорном Карабахе.

Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель начальника военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении Гегам Пашикян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За 44 дня войны в госпиталях и больницах было зарегистрировано до 11 тыс. военнослужащих. На данный момент лечение получают около 1 500 военнослужащих. 885 человек стали инвалидами", - отметил Пашикян.

Он также сообщил, что 2% получили крайне тяжелые ранения, 7% - тяжелые, 55% были легко ранены.