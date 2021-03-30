Ученые многих стран обсудят последствия Победы Азербайджана

30 марта состоится международная веб-конференция на тему "Политико-правовые последствия "Второй Карабахской Отечественной войны".

Конференция проводится под эгидой Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики и Сухумского Государственного Университета (Грузия).

22 марта вышла из печати книга с материалами конференции.

Среди участников онлайн-мероприятия руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии Государственного управления при Президенте Азербайджана, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Намик Алиев; ректор Сухумского государственного университета, Президент Академии Образовательных Наук Грузии, доктор политических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Зураб Хонелидзе; экс-начальник управления стран СНГ и Прибалтики Росзарубежцентра при МИД РФ Государственный советник первого класса, доктор политических наук, кандидат философских наук Татьяна Полоскова; председатель Центра анализа международных отношений, доктор исторических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Фарид Шафиев; Президент Международного центра геополитического прогнозирования "Восток-Запад", директор Ассоциации политических исследований (г. Нур-Султан), доктор политических наук, профессор Карлыгаш Нугманова; директор Института права и прав человека НАНА, доктор юридических наук, профессор Айтен Мустафазаде; журналист, редактор сайта Slaptai.lt (Литва) Гинтарас Висоцкас; доктор истории, ассоциированный профессор Сухумского государственного университета Гурам Мархулиа и многие другие видные ученые разных стран.

В ходе обсуждений будут затронуты различные аспекты обсуждаемой темы. В частности, шанс, который дала армянству победа Азербайджана, геополитические итоги войны, роль армянского мифотворчества в поражении Еревана, Отечественная война в контексте кризиса международного права, реваншизм в послевоенной Армении и так далее.

Как отмечается в докладе профессора Намика Алиева, служащем предисловием к форуму, сегодня в мировой геополитике меняются конструкции союзов, пересекающиеся интересы субъектов международных отношений напоминают кольца Эйлера. На Южном Кавказе сложилась историческая возможность свести к единому знаменателю интересы стран региона. Азербайджан, Грузия, Иран, Россия и Турция видят реальные возможности для объединения своих усилий в целях мирного экономического развития региона в условиях нового мира. И в этом меняющемся мире у армянства есть шанс спасти свою государственность, покаявшись в содеянном, отказавшись от территориальных претензий к другим государствам, построив нормальные, добрососедские отношения с соседями, в результате чего получить возможность участия в региональных проектах. Воспользуется ли Республика Армения предоставленным ей историей и соседями уникальным шансом, покажет время!

Добавим, что конференция откроется в 14.00.

Лейла Таривердиева