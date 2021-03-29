Необходима разблокировка транспортных коммуникаций с Баку и Анкарой

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в интервью Общественному телевидению Армении о необходимости корректировки подходов Еревана в отношении Турции, передает Day.Az.

Телеведущий Петрос Казарян спросил секретаря Совбеза: "Турция больше не вражеское государство для Армении?". "Если мы идем на разблокирование (коммуникаций) региона, то в наших подходах должны быть определенные корректировки, и мы в этом направлении работаем", - ответил Григорян.

На уточняющий вопрос секретарь Совбеза отметил, что общие процессы в регионе открывают и другие возможности.

По его мнению, после войны в регионе произошли большие изменения, и процесс разблокирования транспортных коммуникаций вступил в интенсивный этап.

"Мы считаем, что разблокирование должно быть не только с Азербайджаном, необходим более широкий региональный подход. Думаем, что возможности для этого есть", - сказал Григорян.

В то же время он отметил, что заявления представителей Армении и Турции позволяют предполагать, что возможности разблокирования коммуникаций в регионе есть.