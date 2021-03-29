https://news.day.az/politics/1329024.html В Шуше обнаружено большое количество боеприпасов
В Шуше обнаружено большое количество боеприпасов
Продолжаются профилактические мероприятия для обнаружения неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Шушинского районного отдела полиции и военнослужащие внутренних войск совместно с соответствующими структурами СГБ на территории города Шуша обнаружили 1 пулемет, 5 автоматов, 1 гранатомет, 31 гранату, 14 снарядов, 18 магазинов, 2628 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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