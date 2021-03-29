Руководители религиозных конфессий обратились к мировой общественности в связи с геноцидом 31 марта

Руководители религиозных конфессий Азербайджана направили обращение мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям в связи с геноцидом 31 марта.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, что одним из народов, подвергшихся трагическому преступлению - геноциду, является азербайджанский народ, и мировая общественность должна дать справедливую историческую оценку этим ужасным событиям.

Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям с призывом дать политическую и правовую оценку убийствам, совершенным армянскими экстремистами в Азербайджане против азербайджанского народа, признать совершенные события актами геноцида, которые планомерно осуществлялись против азербайджанского народа.

"Все религиозные общины в нашем регионе, особенно Армянская Апостольская Церковь, должны активно работать в этом направлении, пропагандировать мир и диалог, миротворческие и гуманистические идеи, а не войну. Но, к сожалению, армянские религиозные деятели поддерживают агрессию против соседних народов, мобилизуя возможности армянской диаспоры и лобби за рубежом, сейчас пытаются оправдать реваншистские, радикальные, ксенофобские, фашистские идеи армянских террористов и экстремистов.

Чтобы скрыть свои оккупационные намерения, притязания на чужую землю, они представляют себя миру угнетенными жертвами, основывая свою клеветническую пропаганду и религиозный фанатизм. Армянская церковь, призывающая к войне с крестом в одной руке и оружием в другой, подталкивает свой народ к оккупационной войне, сталкивает народы в межрелигиозной плоскости. Она должна, наконец, осознать свою ответственность", - подчеркивается в обращении.

Обращение подписали председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Бакинской Общины горских евреев Милих Евдаев, руководитель общины европейских евреев Азербайджана Александр Шаровский, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.