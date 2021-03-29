Джейхун Байрамов отправился в Таджикистан

Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с визитом в Таджикистан.

Как сообщает Day.Az, в рамках визита планируется участие министра в 9-й Министерской конференции "Сердце Азии-Стамбульский процесс", а также проведение двусторонних встреч с высокопоставленными лицами.