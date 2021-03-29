Совет прессы Азербайджана обратился в правозащитную организацию "Media Defense" в связи с иском против Азербайджана, направленным в Европейский суд от имени журналистов-граждан Армении, являющихся сотрудниками этой организации.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, что правозащитная организация "Media Defense" от имени 4 граждан Армении представила иск в Европейский суд против Азербайджана, в котором говорится, что 1 октября прошлого года Вооруженные силы Азербайджана подвергли бомбардировке Ходжавендский район (в иске он указан как Мартуни) и в результате этого получили ранения три журналиста, находившиеся на территории, а их проводник погиб. Среди тех, кто обратились в "Media Defense", три журналиста и брат погибшего.

В этой связи Совет прессы заявляет о том, что Ходжавендский район по международному праву является территорией Азербайджана и все поездки на эту территорию должны согласовываться с азербайджанской стороной, но Армения не соблюдала это требование ни до войны, ни в период войны, туда были организованы многочисленные поездки журналистов из-за границы и из Армении.

В обращении говорится, что в такой ситуации ответственность по обеспечению безопасности представителей медиа несет Армения: "Неслучайно Совет прессы Азербайджана распространил заявление 9 октября 2020 года в связи с поездками в Нагорный Карабах журналистов из-за границы, в котором говорилось о недопустимости поездок журналистов в регион без согласия Азербайджана".

Совет прессы надеется, что с учетом этого "Media Defense" пересмотрит свою позицию, опирающуюся на несправедливый подход.