COVAX должна выполнять свои обязательства перед Азербайджаном

С начала пандемии COVID-19 Азербайджан был одной из первых стран, которая мобилизовала усилия для борьбы с этим заболеванием. К настоящему времени Азербайджан предпринял ряд важных и ценных инициатив в этом направлении, призывая мировые державы проявить солидарность. Успешное проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств по борьбе с пандемией по инициативе Президента Ильхама Алиева, принятие Советом ООН по правам человека резолюции в связи с инициативой Азербайджана по COVID-19 считаются крупным вкладом нашей страны в борьбу с пандемией. В этом смысле Азербайджан завоевал большую симпатию среди стран мира.

Об этом Day.Az сказала председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Депутат напомнила, что Азербайджан был одним из первых государств, присоединившихся и поддержавших международную инициативу COVAX по справедливому распределению и доступности вакцин.

"Несмотря на это, COVAX не выполняет свои обязательства перед Азербайджаном должным образом и в срок. Хотя прошло много времени, COVAX еще не предоставил вакцину Азербайджану. В последние дни COVAX проинформировал нашу страну, что вакцины будет предоставлено меньше, чем было обещано, и даже сроки их доставки неизвестны. Но интересно, что COVAX уже доставил первую партию вакцин в соседние с нами страны. Поэтому складывается мнение, что COVAX ненадежен и проявляет двойные стандарты в таком важном вопросе как здоровье людей", - заявила она.

В то же время парламентарий отметила, что, Азербайджан закупил достаточное количество вакцин и не зависит от обещаний COVAX.

"Азербайджан обеспечил своевременную поставку необходимого количества качественных вакцин из Китая. Более полумиллиона наших граждан уже вакцинированы, и этот процесс успешно продолжается. Азербайджан стал первой страной, которая начала процесс вакцинации на Южном Кавказе. Тот факт, что Азербайджан был одной из первых стран, присоединившихся к COVAX, а также своевременные поставки вакцин из Китая являются ярким примером заботы нашей страны о своих гражданах", - заключила Садагат Велиева.

Абдул Керимханов