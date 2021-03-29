Важная новость для призывников в Азербайджане

Призывники, которые будут отправлены на срочную действительную военную службу в Азербайджане в апреле 2021 года, 27 марта были уведомлены Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу посредством SMS.

Об этом Day.Az сообщили в структуре.

Было отмечено, что граждане могут уточнить необходимую информацию на официальном сайте Госслужбы (www.seferberlik.gov.az), указав в подразделе "Сведения о месте прохождения военной службы призванных на действительную военную службу" раздела "Электронная служба" воинскую часть и род войск, в которых они будут проходить службу.

Также необходимые данные о призыве на службу можно получить на мобильные телефоны, отправив на 9100 серию и номер удостоверения личности (если удостоверение нового поколения, то серию и номер необходимо ввести без пробелов).

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 2 марта, с 1 по 30 апреля 2021 года призываются на срочную действительную военную службу граждане АР 2003 года рождения, которым ко дню или в день призыва исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в ВС АР.