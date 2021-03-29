Яндекс вернул историческое название Ханкенди

Поисково-информационная картографическая служба Яндекс.Карты вернула историческое название городу Ханкенди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, ранее в картах использовался топоним сторонников оккупации Карабаха.

Напомним, 19 марта сервис вернул всем улицам города Шуша азербайджанские наименования. Во время оккупации многие улицы города были переименованы, в том числе в Шуше появилась улица, названная именем пособника нацистов Гарегина Нжде. Сейчас улица носит имя Панахали хана, основателя города и Хана Карабаха.

Поисково-информационная картографическая служба Яндекс.Карты создана в 2004 году. В ряде стран, в том числе и в Азербайджане, сервис использует свои собственные карты, которые регулярно обновляются.