Эмомали Рахмон пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом

Сегодня президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы всестороннего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном.

Эмомали Рахмон пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом.