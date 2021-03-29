https://news.day.az/politics/1329225.html Эмомали Рахмон пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом - ФОТО
Эмомали Рахмон пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом - ФОТО
Сегодня президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.
Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы всестороннего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном.
Эмомали Рахмон пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом.
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