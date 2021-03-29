На заседании Совета нацбезопасности Турции обсудят деятельность совместного российско-турецкого центра

30 марта состоится заседание Совета национальной безопасности Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча пройдет под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться текущая ситуация в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, деятельность турецкой армии в Ливии и Сирии, борьба с терроризмом.

На заседании также будет обсуждена деятельность совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.