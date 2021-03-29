Армяне во время оккупации специально заминировали азербайджанские земли невоенного назначения

Даже после сокрушительного поражения в Отечественной войне вероломная сущность армян, превративших города и села на оккупированных ими азербайджанских землях в руины, не изменилась. Страна - агрессор Армения специально заминировала во время оккупации и демилитаризованные зоны, и территории невоенного назначения. Армянская сторона до сих пор отказывается передать Азербайджану карты минных полей.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамин Мамедов, передает Day.Az.

Подобными действиями армянская сторона нарушает международное право, в очередной раз совершая военное преступление против Азербайджана, отметил депутат.

"С момента прекращения боевых действий на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года в результате взрыва мин погибли и получили серьезные ранения как военнослужащие, так и мирные жители.

Армяне, верные своей вероломной сущности, заминировали и территории невоенного назначения. Они сделали это специально и, конечно же, преследовали цель уничтожить как можно больше людей. Несмотря на то, что Азербайджан создает условия для реализации всех положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, проявляет гуманизм во многих вопросах, армянская сторона продолжает совершать провокации и преступные действия. Согласно международному праву, Армения должна предоставить карты минных полей другой стороне. Отказ от этого является международным военным преступлением.

Все это является еще одним подтверждением того, что Армения придерживается фашистской идеологии. Международные организации должны отреагировать на отказ Армении предоставить Азербайджану карты минных полей. Но, к сожалению, мировое сообщество не оказывает давления на Армению в этом вопросе. Молчание международного сообщества может привести к гибели еще большего числа ни в чем не повинных людей. Поэтому международная общественность должна заставить Армению передать Азербайджану карты заминированных территорий", - подчеркнул Мамедов.