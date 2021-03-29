Делегация ВВС Пакистана прибыла в Азербайджан

Заместитель министра обороны - командующий военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров 29 марта встретился с находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией во главе с заместителем командующего ВВС Пакистана, маршалом авиации Аамиром Масудом.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Минобороны, сначала пакистанская делегация посетила Аллею шехидов, возложила венки и цветы к могилам наших граждан, погибших за независимость и территориальную целостность страны, и почтила их память.

На встрече стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства.

Пакистанский маршал поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения душ погибших военнослужащих и мирных граждан, а также скорейшего исцеления раненным.

Стороны обсудили перспективы военного, военно-учебного и военно-технического сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.