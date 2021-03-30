Али Керимли, Адольф Гитлер и чудовищная ложь

Адольф Гитлер- основоположник национал-социализма ,с именем которого связаны многочисленные преступления против человечества, совершенные нацистским режимом как в самой Германии, так и на оккупированных ею территориях, включая Холокост., является автором фразы: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят" .Не знаю, читал ли "Майн кампф" лидер ПНФА Али Керимли, о то, что он руководствуется именно этим, указанным выше гитлеровским тезисом, для меня совершенно очевидно.

Сомневающимся, советую зайти на страницу Али-бея в Фейсбук, где он разместил собственное интервью одному из ютуб-каналов, что создан за пределами Азербайджана теми, кто в период своего проживания на Родине никогда и никому не был известен в качестве политической единицы. Это обстоятельство не мешает носителям крайне узкого кругозора и невысокого интеллекта именовать себя "политическими блоггерами". Впрочем, они могут именовать себя хоть марсианами. Речь ныне не о них, а о том, кто образно говоря опустился до уровня Шарикова, претендуя на лавры профессора Преображенского.

Итак, что же наговорил на сей раз Керимли? Он утверждает, что Россия напрямую управляет Нагорным Карабахом. Это был первый пример поистине чудовищной лжи, что слетела с уст Али-бея.Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту, сравнить то, что было под контролем Азербайджана до 44-дневной войны и что мы имеем сейчас.Всего за полтора месяца боев азербайджанская армия освободила Шушу, Гадрут, семь ранее оккупированных районов нашей страны. Флаг Азербайджана развивается в великой Шуше, во всех освобожденных районах.

Как при этом можно утверждать , что "Россия управляет Нагорным Карабахом", известно только председателю ПНФА.Он делает вид, что не понимает личной заслуги президента Азербайджана Ильхама Алиева в создании мощной, хорошо обученной и вооруженной армии, которая в итоге и одержала победу, не благодаря, а вопреки планам всех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Их вполне устраивал армянский вариант "статуса-кво", при котором 20% наших земель находились под оккупацией.

Али Керимли делает вид, что не в курсе глубочайшего политического кризиса в Армении. Который связан именно с поражением РА в нынешней войне. Премьер-министра РА Никола Пашмняна называют капитулянтом, требуют его ухода. Если это не доказательство и не следствие победы Азербайджана , а не кого-то иного в 44-дневной войне, то какие вообще доказательства и свидетельства нужны главе ПНФА?!

Кстати. мы все прекрасно апомним, что именно Али Керимли и иные лидеры "радикальной оппозиции" на протяжении очень долгого времени критиковали руководство нашей страны за то, что Азербайджан не вступает в войну с Арменией. Они подвергали сомнению , что наша страна нанесет по оккупанту сокрушительный удар, отвоюет оккупированные территории, водрузит флаг Азербайджана в Шуше. Их прогнозы и заявления оказались лживыми и бессовестными. Но, даже после того, как все это стало очевидно, лидер ПНФА не перестал озвучивать чудовищную ложь.

Беззастенчиво забыв о своей прежней позиции, он утверждает, что наша страна обязана была наступать на Ханкенди. Керимли, претендующий на статус серьезного политика , делает вид, что не понимает того, что армянская сторона обязательно бы использовала жителей этого города, как "живой щит". Как можно было вернуть Ханкенди, где жили десятки тысяч людей , не рискуя потом увидеть санкции за "геноцид армянского населения"? Мы же видим сколь активно работают про-армянские политики в разных странах мира!

Мы видим, как они нагло врут, пытаясь обвинить Азербайджан в том, чего вообще не было- начиная от "разрушения армянского культурного наследия" в Карабахе и заканчивая "использованием боевиков из стран Ближнего Востока". Могу лично показать лидеру ПНФА резолюцию Европарламента на сей счет. Как, собственно говоря, и кучу других доказательств глупости, которую он озвучивает. Увы, она бесконечна.

В частности, вершиной цинично-примитивного диалога с подставкой под микрофон , которая именует себя "политическим блогером", было заявление Али Керимли о том, что руководство Азербайджана препятствует возвращению вынужденных переселенцев Шушу и иные освобожденные от оккупации территории республики.Глава ПНФА , не краснея и не стыдясь, изображает возмущение тем, что президент Азербайджана трижды посетил освобожденную Шушу, но туда не вернулись все шушинцы.

По сути, Али-бей изображает приступ умопомешательства. Иначе и не назовешь его попытку игнорировать тот факт, что освобожденные от оккупации азербайджанские территории нуждаются в очистке от мин. Керимли реально хочет, чтобы десятки тысяч граждан Азербайджана, отправившись в Нагорный Карабах сейчас, поставили свою жизнь под угрозу? Он не в курсе новостей о том, сколь часто гибнут от мин работающие на освобожденных территориях люди?

Он не понимает, что работают они там для того, чтобы хоть как-то благоустроить освобожденные территории? Или он предлагает вынужденным переселенцам вернуться в родные места, где нет электричества, воды, газа, дорог, магазинов, какой-либо инфраструктуры и рабочих мест? Конечно же, он все прекрасно понимает. Но понимание чудовищности озвучиваемой лжи и глупости не останавливает Али-бея от ее повторения. Впрочем, ровно тоже самое было и с Адольфом Гитлером...

Акпер Гасанов