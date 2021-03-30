У России прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "АИФ", об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду", - отметил он.