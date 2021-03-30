https://news.day.az/politics/1329346.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра DOST номер 4 в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра DOST номер 4 в Баку - ФОТО
30 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии центра DOST номер 4 в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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