https://news.day.az/politics/1329409.html Продолжение совместных усилий в борьбе с терроризмом и сепаратизмом крайне важно - Джейхун Байрамов
Продолжение совместных усилий в борьбе с терроризмом и сепаратизмом крайне важно - Джейхун Байрамов
Продолжение совместных усилий в борьбе против терроризма и сепаратизма крайне важно.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, выступая на 9-й министерской конференции "Сердце Азии- Стамбульский процесс" в Таджикистане, сообщает Day.Az.
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