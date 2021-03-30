Пакистан и Азербайджан создадут совместную рабочую группу.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "Об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций". Законопроект будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса 2 апреля.

Согласно законопроекту, в целях реализации положений настоящего соглашения стороны создадут совместную рабочую группу и определят состав, функции членов группы и порядок работы.

После вступления соглашения в силу совместная рабочая группа разработает и утвердит комплексный план сотрудничества.