Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного Совета ЗАО AZAL
30 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии":
Председатель Наблюдательного Совета:
Рашад Набиев - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного Совета:
Халид Ахадов - помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики
Эльнур Алиев - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Рахман Гумматов - заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
Руслан Алиханов - генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Заур Гурбанов - заместитель генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Фикрет Ширинов - заведующий отделом налоговой политики и доходов аппарата Министерства финансов Азербайджанской Республики.
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