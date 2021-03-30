Назначен глава наблюдательных советов АЖД и AZAL

В соответствии с распоряжениями, подписанными Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, созданы наблюдательные советы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Наблюдательные советы "Азербайджанских железных дорог" и "Азербайджанских Авиалиний" возглавил министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев.