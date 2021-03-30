https://news.day.az/politics/1329526.html Утвержден состав Наблюдательного совета ООО BakuBus
Утвержден состав Наблюдательного совета ООО BakuBus
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ООО BakuBus.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Наблюдательный совет ООО утвержден в следующем составе:
председатель Наблюдательного совета
Эльнур Алиев - заместитель министра экономики Азербайджана
члены Наблюдательного совета
Шахин Бабаев - заведующий отделом финансов и отчетности аппарата министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Гюнель Джавадова - директор юридического департамента Азербайджанского инвестиционного холдинга.
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