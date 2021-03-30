Утвержден состав Наблюдательного совета ЗАО «Бакинский метрополитен»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Наблюдательный совет ЗАО утвержден в следующем составе:
председатель Наблюдательного совета
Эльнур Алиев - заместитель министра экономики Азербайджана
члены Наблюдательного совета:
Мамед Аббасбейли - заместитель начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана
Самир Мамедов - руководитель аппарата министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Заур Гурбанов - заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Вугар Меджидли - заведующий отделом финансирования отраслей экономики аппарата министерства финансов Азербайджана.
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