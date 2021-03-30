Создается Наблюдательный совет для общего контроля за деятельностью «АЗАЛ»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "Об учреждении Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии"" № 2761 от 16 апреля 2008 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, на Президента Азербайджана возлагаются следующие полномочия:

- реорганизация и упразднение Общества;

- назначение на должность и освобождение от должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества.

На Азербайджанский инвестиционный холдинг по согласованию с Президентом Азербайджана возложены следующие полномочия:

- утверждение устава и структуры Общества, определение размера уставного капитала;

- утверждение годовых отчетов, финансовых отчетов Общества, распределение его прибыли и убытка;

- утверждение дивидендной политики Общества;

- принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества;

- принятие решения о заключении сделки в сумме, превышающей 25 процентов стоимости чистых активов Общества (сделки особого значения), а также по заключению аудитора - сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет пять или более процентов активов Общества.

Помимо этого, для осуществления общего контроля и руководства деятельностью Общества создается Наблюдательный совет из семи членов.

Наблюдательный совет уполномочен:

- утверждать долгосрочную стратегию развития Общества;

- утверждать сметы расходов и доходов Общества и осуществлять контроль за их исполнением;

- вносить предложения на общем собрании в связи с заключением сделки в сумме, превышающей 25 процентов стоимости чистых активов Общества (сделки особого значения), а также по заключению аудитора - сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет пять или более процентов активов Общества;

- утверждать предусмотренные для заключения с соответствующими лицами сделки, стоимость которых составляет менее пяти процентов активов Общества;

- с учетом действующих нормативно-правовых актов давать согласия на заключение сделок, связанных с передачей в управление и приватизацией активов Общества;

- утверждать политику, внутренние правила по отдельным сферам деятельности, а также положения филиалов и представительств Общества;

- давать согласия на утверждение корпоративной структуры и штатного расписания Общества;

- создавать Аудиторский комитет и другие комитеты Общества, утверждать их положения, назначать на должности и освобождать от должностей их руководителей и членов;

- с учетом части 2 настоящего распоряжения решать другие вопросы, отнесенные Гражданским кодексом Азербайджана, уставом Общества и другими нормативно-правовыми актами Азербайджана, регулирующими отношения в данной сфере, к полномочиям Наблюдательного совета.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено:

- в шестимесячный срок утвердить стандарты корпоративного управления по управлению ЗАО "Азербайджанские авиалинии", а также систему оценки деятельности членов органов управления Общества;

- в шестимесячный срок с привлечением международной консалтинговой компании и с условием соблюдения действующих договорных обязательств Общества обеспечить проведение диагностики результатов ее деятельности в правовой, финансовой, налоговой и коммерческой сферах и проинформировать Президента Азербайджана о результате;

- по окончании вышеприведенной диагностики, в зависимости от ее результата в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана для согласования проект нового устава и структуры ЗАО "Азербайджанские авиалинии", а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.