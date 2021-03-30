Создается Наблюдательный совет для общего контроля за деятельностью «АЗАЛ»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "Об учреждении Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии"" № 2761 от 16 апреля 2008 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, на Президента Азербайджана возлагаются следующие полномочия:
- реорганизация и упразднение Общества;
- назначение на должность и освобождение от должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества.
На Азербайджанский инвестиционный холдинг по согласованию с Президентом Азербайджана возложены следующие полномочия:
- утверждение устава и структуры Общества, определение размера уставного капитала;
- утверждение годовых отчетов, финансовых отчетов Общества, распределение его прибыли и убытка;
- утверждение дивидендной политики Общества;
- принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества;
- принятие решения о заключении сделки в сумме, превышающей 25 процентов стоимости чистых активов Общества (сделки особого значения), а также по заключению аудитора - сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет пять или более процентов активов Общества.
Помимо этого, для осуществления общего контроля и руководства деятельностью Общества создается Наблюдательный совет из семи членов.
Наблюдательный совет уполномочен:
- утверждать долгосрочную стратегию развития Общества;
- утверждать сметы расходов и доходов Общества и осуществлять контроль за их исполнением;
- вносить предложения на общем собрании в связи с заключением сделки в сумме, превышающей 25 процентов стоимости чистых активов Общества (сделки особого значения), а также по заключению аудитора - сделки с соответствующим лицом, стоимость которой составляет пять или более процентов активов Общества;
- утверждать предусмотренные для заключения с соответствующими лицами сделки, стоимость которых составляет менее пяти процентов активов Общества;
- с учетом действующих нормативно-правовых актов давать согласия на заключение сделок, связанных с передачей в управление и приватизацией активов Общества;
- утверждать политику, внутренние правила по отдельным сферам деятельности, а также положения филиалов и представительств Общества;
- давать согласия на утверждение корпоративной структуры и штатного расписания Общества;
- создавать Аудиторский комитет и другие комитеты Общества, утверждать их положения, назначать на должности и освобождать от должностей их руководителей и членов;
- с учетом части 2 настоящего распоряжения решать другие вопросы, отнесенные Гражданским кодексом Азербайджана, уставом Общества и другими нормативно-правовыми актами Азербайджана, регулирующими отношения в данной сфере, к полномочиям Наблюдательного совета.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено:
- в шестимесячный срок утвердить стандарты корпоративного управления по управлению ЗАО "Азербайджанские авиалинии", а также систему оценки деятельности членов органов управления Общества;
- в шестимесячный срок с привлечением международной консалтинговой компании и с условием соблюдения действующих договорных обязательств Общества обеспечить проведение диагностики результатов ее деятельности в правовой, финансовой, налоговой и коммерческой сферах и проинформировать Президента Азербайджана о результате;
- по окончании вышеприведенной диагностики, в зависимости от ее результата в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана для согласования проект нового устава и структуры ЗАО "Азербайджанские авиалинии", а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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