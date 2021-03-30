Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, состав Наблюдательного совета утвержден в нижеприведенном порядке:
председатель Наблюдательного совета
Рашад Набиев - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
члены Наблюдательного совета
Эмин Гусейнов - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Азер Мурсагулов - директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана
Руслан Алиханов - генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Эмиль Меджидов - советник министра экономики Азербайджана
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