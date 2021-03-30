Армяне обвиняют США и Великобританию в шпионаже

Армяне обвиняют организацию "The Halo Trust" (британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов) в шпионаже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отмечается, что "The Halo Trust" передала спецлужбам Турции карту заминированных территорий Карабаха, благодаря которой во время 44-дневной войны ВС Азербайджана удалось беспрепятственно преодолеть оборонительные заминированные территории.