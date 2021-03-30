https://news.day.az/politics/1329570.html Армяне обвиняют США и Великобританию в шпионаже
Армяне обвиняют США и Великобританию в шпионаже
Армяне обвиняют организацию "The Halo Trust" (британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов) в шпионаже.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отмечается, что "The Halo Trust" передала спецлужбам Турции карту заминированных территорий Карабаха, благодаря которой во время 44-дневной войны ВС Азербайджана удалось беспрепятственно преодолеть оборонительные заминированные территории.
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